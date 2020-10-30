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Россия хочет увеличить транзит газа через Украину – "Нафтогаз"

30 октября, 15:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Газпром" пытается подстраховаться на случай провала проекта "Северный поток - 2", считает Коболев

Российский "Газпром" обращался к украинскому "Нафтогазу" с вопросом о дополнительных мощностях для транзита газа в Европу. Таким образом "Газпром" пытается подстраховаться из-за отсутствия прогресса в строительстве новых газопроводов, в частности из-за санкций США против "Северного потока – 2". Если проект не будет запущен, то компании придется бронировать дополнительные мощности на 2021 год

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Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Reuters.

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Он не стал уточнять, о каком объеме транспортных мощностей украинской ГТС идет речь, и на какой срок их запрашивал "Газпром".

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Напомним, действующий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает бронирование российской стороной мощностей на 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м в год. При этом "Газпром" использовал всего 81% мощностей по транзиту газа в Украине, которые забронировал на январь – сентябрь 2020 года.

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Напомним, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в 2020 году "Газпром" заплатит Украине около 2 млрд долларов за услуги по транспортировке топлива, несмотря на заметное снижение транзита.

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