Родителям тяжелобольных детей пересмотрят стаж для пенсии

Период, когда работник находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за больным ребенком, будут засчитывать в трудовой стаж

Отпуск по уходу за больным ребенком засчитают в стаж / Фото: Getty Images, Сегодня

В Украине ввели дополнительную поддержку работников, которые ухаживают за больным ребенком в период отпуска без сохранения заработной платы. Такой период теперь будет засчитан в трудовой стаж работника, а значит, будет учитываться при начислении пенсии.

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Речь идет об уходе за детьми, которые:

имеют инвалидность,

больны тяжелым перинатальным пораженим нервной системы,

имеют тяжелый врожденный порок развития,

больны редкими орфанными заболеваниями,

имеют онкологические или онкогематологические заболевания,

больны детским церебральным параличем,

имеют тяжелое психическое расстройство,

имеют сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

имеют острое или хроническое заболевание почек IV степени,

получили тяжелую травму,

нуждаются в трансплантации органа,

нуждаются в паллиативной помощи.

"Правительство внесло изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование... Было принято решение об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лицо, которое получает надбавку на уход, находясь в отпуске без сохранения заработной платы по достижению ребенком трех лет", – сообщил "Пенсионный курьер".

Согласно трудовому законодательству, работникам гарантирован по необходимости отпуск без сохранения зароботной платы, если ребенок не достиг 18-летнего возраста. Ранее период, пока работник был в таком отпуске, в страховой стаж не учитывался.

Сколько стажа нужно для пенсии

С 1 апреля 2021 года в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

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При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу.

Напомним, некоторые категории украинцев могут подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки.

При этом украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст:

А теневая занятость может перестать быть преградой для пенсии.