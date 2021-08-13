Родителям тяжелобольных детей пересмотрят стаж для пенсии

В Украине ввели дополнительную поддержку работников, которые ухаживают за больным ребенком в период отпуска без сохранения заработной платы. Такой период теперь будет засчитан в трудовой стаж работника, а значит, будет учитываться при начислении пенсии.
Речь идет об уходе за детьми, которые:
- имеют инвалидность,
- больны тяжелым перинатальным пораженим нервной системы,
- имеют тяжелый врожденный порок развития,
- больны редкими орфанными заболеваниями,
- имеют онкологические или онкогематологические заболевания,
- больны детским церебральным параличем,
- имеют тяжелое психическое расстройство,
- имеют сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
- имеют острое или хроническое заболевание почек IV степени,
- получили тяжелую травму,
- нуждаются в трансплантации органа,
- нуждаются в паллиативной помощи.
"Правительство внесло изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование... Было принято решение об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лицо, которое получает надбавку на уход, находясь в отпуске без сохранения заработной платы по достижению ребенком трех лет", – сообщил "Пенсионный курьер".
Согласно трудовому законодательству, работникам гарантирован по необходимости отпуск без сохранения зароботной платы, если ребенок не достиг 18-летнего возраста. Ранее период, пока работник был в таком отпуске, в страховой стаж не учитывался.
Сколько стажа нужно для пенсии
С 1 апреля 2021 года в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.
Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.
При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу.
Напомним, некоторые категории украинцев могут подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки.
При этом украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст:
А теневая занятость может перестать быть преградой для пенсии.