Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?

На уходящей неделе доллар вдруг сделал резкий скачок – за два дня до выходных он подорожал сразу на 20 копеек,выше 28,50 грн/доллар.

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В НБУ уверены: гривня выдержит даже полный локдаун.

Какой тренд ожидать в последнюю неделю ноября, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Медленное укрепление гривни, начавшееся во второй декаде ноября, продолжалось шесть дней – до минувшего вторника. Со среды, сразу после очередного аукциона Минфина, начался обратный тренд. К пятнице наличный доллар подорожал в продаже до 28,51 грн, в покупке – до 28,25 грн/доллар.

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Спрэд (разница между курсами продажи и покупки), сузившийся было на фоне стабильности до 20 копеек, снова расширился до 25-26 копеек. В некоторых банках, сделавших ставку на продажу валюты, он составлял даже 40 копеек.

А вот обменники, наоборот, со среды активно скупали валюту: при среднем наличном курсе покупки 28,20 грн/доллар, они предлагали даже 28,40.

Это косвенно подтверждало, что вырос спрос на "нал" на черном рынке, о котором на минувшей неделе говорил Александр Охрименко. Валюта утекала к импортерам, по "серым" (с заниженной уплатой налогов) схемам завозили перед Новым годом товары. Но население по-прежнему сдавало валюту слабо, несмотря на выгодный курс.

Нацбанк с понедельника, 16 ноября, по четверг, 19 ноября, держал курс гривни практически неизменным – 28,11-28,13 грн/доллар. В пятницу ослабил его сразу на 13 копеек (28,26).

На понедельник, 23 ноября, регулятор установил курс 28,36 грн/доллар, ослабив гривню еще на 10 копеек. То есть за неделю она потеряла 25 копеек, или 0,9% стоимости.

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Главные причины изменений

Основным фактором нового ослабления гривни эксперты назвали результаты аукциона Минфина, который разместил на первичном рынке облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму около 7 млрд грн.

"Процентные ставки выросли выше 10% годовых, что снова сделало привлекательными для нерезидентов гривневые бумаги, – говорит Александр Охрименко. – А валютные займы на 442 дня под 3,77% годовых – это супервыгодно. С начала года Минфин продал долларовых ОВГЗ на сумму около 4 млрд долл., почти в 4 раза больше кредитов МВФ. Фактически Минфин финансирует выплаты по внешним долгам за счет валюты, которую он скупает внутри Украины. В значительной степени это деньги населения на валютных депозитах".

Чего ожидать на следующей неделе

Мнение Александра Охрименко – гривня в ноябре крепчать не будет. Если Минфин продолжит на следующей неделе размещать валютные ОВГЗ, это вызовет новый рост наличного курса доллара, возможно, даже до 28,70 грн/доллар. Если нет – сохранится нынешняя стабильность.

За стабильность курса гривни и небольшое его снижение высказался и Олег Пендзин. По его прогнозу, Нацбанк выбрал такую волнообразную тактику постепенной девальвации гривни.

Андрей Шевчишин говорит, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом и опасений жесткого локдауна курс наличного доллара на следующей неделе может подняться выше 28,55 грн.

"На руках у нерезидентов по-прежнему много гривни, которая может пойти на покупку валюты, что сильно опустит курс. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями", – уточнил Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

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Эксперты говорят, что украинцы сами могут оценить, куда пойдет курс гривни, исходя из трех факторов.

Сотрудничество Украины с МВФ – оно есть, но нового транша кредита нет.

Позиции нерезидентов относительно украинских ОВГЗ – избавились от ценных бумаг еще на сумму 3,7 млрд грн и скупают доллары.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом – ухудшается.

Вывод: по-прежнему надежнее хранить сбережения в валюте. Ибо вероятны перспективы опускания курса в этом году в зону 29 грн/доллар и более.

Сейчас доллар дешевеет по всему миру. Аналитики Citigroup даже не исключают, что американской валюте грозит обвал на 20%.

Курс доллара может упасть на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.

Индекс доллара уже упал примерно на 11% по сравнению с мартовским пиком. Сейчас валюта оказалась под дополнительным давлением после того, как вакцина Moderna против COVID-19 оказалась эффективной в клинических испытаниях.

Для украинцев по-прежнему актуальна проблема обмены неплатежных денег на платежные. А с этим сложности. Подробнее смотрите в сюжете.

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