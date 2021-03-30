Решения ВАКС о законности действий прокуроров, закрывших дело "Роттердам+", должны беспрекословно исполняться, – экс-генпрокурор

Национальное антикоррупционное бюро обязано исполнять решения Высшего антикоррупционного суда о законности и обоснованности действий прокуроров, закрывших дело "Роттердам+". Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, пишет "Znaj.ua".

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"Если есть законное решение, никем не отмененное, господа, оно же пишется именем Украины. То есть это судья вынес решение от имени Украины. Вы обязаны его исполнять", - сообщил Пискун в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время, по словам экс-генпрокурора, заинтересованные стороны пытаются поставить под сомнение решения судей ВАКС, засыпая суд идентичными по содержанию исками.

"У кого, может, личное что-то есть? Так надо личное оставлять дома. У кого-то, может, другой интерес, может, и коммерческий. Так, может быть, уже пора кому-то вникнуть в эту ситуацию и выяснить, а кто ж так в этом заинтересованный", - добавил экс-генпрокурор.

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Напомним, 17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность и объективность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

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Расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020 года. 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.

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