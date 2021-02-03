Решение выборочно снизить НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями, – эксперт

Оно не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения

Выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя принятый Верховной Радой, но еще не подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о снижении НДС для аграриев, сообщает "Znaj.ua".

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"Это неправильно и нельзя – в рамках одного сектора устанавливать для сырьевиков меньший процент, для всех остальных – полноценную ставку. Поэтому, наверное, это было пролоббировано бесспорно определенными производителями", - сказал Пендзин.

Он подчеркнул, что в странах Евросоюза налог на добавленную стоимость на продукты питания устанавливается в размере от 5 до 7%, что является эффективным способом удешевить продукцию для населения. В Украине же снижение НДС на продукцию аграриев сделали выборочно, что не будет способствовать доступности ее для населения.

"Правильно было бы полностью установить сниженный налог на добавленную стоимость на все виды продовольствия. В первую очередь надо думать о собственном населении", – подытожил Пендзин.

Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Так, НДС снизят для производителей сырья – зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника и льна, рапса.

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Принятие закона вызвало волну критики со стороны участников рынка, отраслевых экспертов и международных партнеров Украины, ведь его положения не соответствуют нашим обязательствам. Это решение нарушает договоренности с МВФ, ведь до конца года Украина обязалась не снижать налоги. Кроме того, по подсчетам экспертов, это приведет к уменьшению поступлений в госбюджет, при этом стоимость продуктов питания для населения не снизится. Эта критика стала причиной того, что закон до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

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