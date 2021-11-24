Решение приняли "наверху": в "Гарпок" сообщили, кто заблокировал выплаты по "зеленому" кредиту ЕС

ДТЭК требует в суде, чтобы задолженность выплатили, как и остальным инвесторам в "зеленую" энергию

15 листопада всі компанії-інвестори отримали виплати крім однієї - "ДТЕК ВДЕ" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хозяйственном суде Киева официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил, что решение о блокирование платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху".

Об этом в суде заявили представители госпредприятия "Гарантированный покупатель".

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С иском против него обратилась компания ДТЭК. Требует, чтобы задолженность выплатили, как и остальным инвесторам в зеленую энергию. Ведь компании не заплатили ни копейки.

"Судом был поставлен вопрос о промежутке времени, необходимого для формирования им платежного поручения на перевод средств, на что представитель сначала сообщил, что это известно "наверху", а на уточняющий вопрос суда, который подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", – говорится в решении суда.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нардеп Алексей Кучеренко заявил, что это, безусловно, политическое решение.

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"Такие вещи без прямого указания чиновника уровня премьер-министра не делаются. Не нужно обманывать друг друга. Это безусловно политическое решение для воспитания непокорных – тем, кто не хочет подчиняться правилу ручного распределения денег на энергорынке", – сказал он.

Напомним, что госкомпания "Укрэнерго" перечислила госпредприятию "Гарантированный покупатель" 19,3 млрд грн на выплату долгов за "зеленую" энергию, производимую в стране.

Однако 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. А 15 ноября все компании получили выплаты кроме одной – "ДТЭК ВДЭ". Компания решила провести расследование и подала в суд.

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