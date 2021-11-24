Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Решение приняли "наверху": в "Гарпок" сообщили, кто заблокировал выплаты по "зеленому" кредиту ЕС

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 18:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ДТЭК требует в суде, чтобы задолженность выплатили, как и остальным инвесторам в "зеленую" энергию
15 листопада всі компанії-інвестори отримали виплати крім однієї - "ДТЕК ВДЕ"
15 листопада всі компанії-інвестори отримали виплати крім однієї - "ДТЕК ВДЕ" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хозяйственном суде Киева официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил, что решение о блокирование платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху".

Об этом в суде заявили представители госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Реклама

С иском против него обратилась компания ДТЭК. Требует, чтобы задолженность выплатили, как и остальным инвесторам в зеленую энергию. Ведь компании не заплатили ни копейки.

"Судом был поставлен вопрос о промежутке времени, необходимого для формирования им платежного поручения на перевод средств, на что представитель сначала сообщил, что это известно "наверху", а на уточняющий вопрос суда, который подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", – говорится в решении суда.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нардеп Алексей Кучеренко заявил, что это, безусловно, политическое решение.

Реклама

"Такие вещи без прямого указания чиновника уровня премьер-министра не делаются. Не нужно обманывать друг друга. Это безусловно политическое решение для воспитания непокорных – тем, кто не хочет подчиняться правилу ручного распределения денег на энергорынке", – сказал он.

Напомним, что госкомпания "Укрэнерго" перечислила госпредприятию "Гарантированный покупатель" 19,3 млрд грн на выплату долгов за "зеленую" энергию, производимую в стране.

Однако 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. А 15 ноября все компании получили выплаты кроме одной – "ДТЭК ВДЭ". Компания решила провести расследование и подала в суд.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в 2022 году технологии возобновляемых источников энергии показали перспективный прогресс, невзирая на падение мирового спроса на энергию в 2020 году. Однако в Украине после 2019 года ситуация с солнечной энергетикой начала стремительно ухудшаться.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,30
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,96
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,87
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять