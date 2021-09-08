Рекордный рост цен на продукты и первые официальные коллекторы в Украине – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине в среду, 8 сентября, курс доллара и евро продолжает падать после стремительного роста, а уже днем будут заседать Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития и Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
Сайт "Сегодня" собрал самые главные новости о деньгах.
Что происходит с долларом: Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 8 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,73 грн;
- 1 евро – 31,7 грн;
- 1 злотый – 7,02 грн;
- 10 российских рублей – 3,65 грн.
Что запланировано 8 сентября:
- заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания;
- заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений;
- презентация Telegram-бота лесной отрасли – оперативного и эффективного канала для обмена информацией с украинцами.
Отопительный сезон в Украине
Накануне отопительного сезона в Украине готовят к зиме здания и водопроводные системы с канализациями. Города готовы к началу нового отопительного сезона на 80%.
В регионах начнется отопительный сезон сразу же, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не будет превышать +8 градусов. А вот весной отключают отопление в том случае, если устанавливается среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.
Рост цен на продукты
Стоимость сахара в Украине за год выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%. Также подорожало и мясо крупного рогатого скота (КРС) – на 13%, до 108,15 грн, а свинины – на 5%, до 89,61 грн. В цене выросло и сливочное масло, цена которого достигает 174,12 грн (дороже на 9%), а молоко высшего сорта стоит 21,75 грн (дороже на 14%).
Какие продукты еще существенно подорожали:
- Репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг.
- Яйца – на 46%, до 23,16 грн.
- Ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн.
- Кукурузная крупа – на 24%, до 12,91 грн.
- Курятина – на 29%, до 58,81 грн.
- Морковь – на 23%, до 7,97 грн.
Первые официальные коллекторы в Украине
Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.
Теперь в Украине есть пять официальных коллекторских компаний:
- ООО "Компания Аксилиум" (ЕГРПОУ 43227197);
- ООО "Инфидис" (ЕГРПОУ 41476560);
- ООО "Финтех-Колект" (ЕГРПОУ 44364802);
- ООО "Служба исполнения взыскания" (ЕГРПОУ 44303859);
- ООО "Украинское коллекторское агентство" (ЕГРПОУ 41501722).
Признание биткоина законным платежным средством
В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.
На фоне массовой скупки биткоина в знак поддержки Сальвадора цена криптовалюты превысила 52 тысячи долларов за монету.
Также мы писали о том, что в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Также недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась.