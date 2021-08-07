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Рекордные цены на автогаз и отмена "карантинных" субсидий – самое важное о деньгах за неделю

7 августа 2021 6:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели

Цены на автогаз рекордно взлетели. Коллаж: "Сегодня"

Цены на автогаз рекордно взлетели. Коллаж: "Сегодня"

В течении рабочей недели дорожал сжиженный газ на автозаправках, а также стало известно о том, что Украина вошла в число стран-получателей помощи от МВФ.

Понедельник. Рекордные цены на автогаз

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Средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля. Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%.

Тогда была такая ситуация на заправках:

  • в сети SOCAR сжиженный газ подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;
  • на АЗС KLO стоимость выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;
  • на "Рур групп" подорожало до 17,09 грн/л.

Вторник. Украина дождалась положительного решения от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выделил на восстановление глобальной экономики 456 млрд SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей.

SDR распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь нашей стране составляет около 2,73 млрд долларов. Помощь – безвозмездная.

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Как выделят деньги

  • Распределение SDR начнется с 23 августа 2021 года.
  • Средства направят непосредственно в валютные резервы стран.
  • Развивающиеся страны и государства с низкими доходами при этом получат около половины от общей суммы (275 млрд долларов).
  • Богатые страны смогут поделиться помощью МВФ с более бедными партнерами.

Среда. Отмена "карантинных" субсидий

Увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для получателей субсидий останется в силе для тех, кто окажется в красной зоне карантина. В целом же "карантинные нормы" для субсидий отменят с 1 октября.

В тренде
Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС
Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня"

Четверг. Украина пополнила долларовые запасы

Объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.

Пятница. РФ нашла способ обойти Украину в газовом вопросе

Российский монополист "Газпром" начал опустошать свои хранилища газа в Европе, чтобы любой ценой избежать наращивания транзита через Украину. В итоге, несмотря на временную остановку газопроводов в обход Украины, транзит газа через нашу ГТС не вырос.

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Такое поведение российской компании связано с желанием поскорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", считает генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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