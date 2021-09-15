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Рекорд цен на газ в Европе и транш на 750 млн долларов от МВФ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
15 сентября, 07:10
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости
Стоимость газа в Европе побила рекорд, а Украина до конца года может получить новый транш от МВФ
Стоимость газа в Европе побила рекорд, а Украина до конца года может получить новый транш от МВФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала года выявили более 72 тыс. некачественных товаров, которые могли угрожать здоровью, а в течение нескольких месяцев Украина может получить транш от МВФ.

Сайт "Сегодня собрал все самые важные экономические новости вторника 14 сентября.

Рекорд цен на газ в Европе

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Цена газа на европейском рынке превысила 800 долларов за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.

Как говорят эксперты, причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов. Тем временем агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.

Продажа опасных товаров

В Украине с начала года выявили более 72 тыс. некачественных и опасных товаров. Чаще всего нормам не соответствовало радиооборудование, электрическое и электронное оборудование, игрушки и обувь.

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Больше всего проверяли электрическое и электронное оборудование, радиооборудование, кабельную продукцию, игрушки, моющие средства, обувь и т.д.

750 млн долларов от МВФ

До конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выполнены все условия, все бенчмарки, которые были прописаны.

Он ожидает, что миссия будет успешной, так как Украина выполнила все бенчмарковые показатели. Транш ориентировочно ожидается в конце ноября – начале декабря.

Просьба ввести санкции против "Северного потока – 2"

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В США двое сенаторов-республиканцев, которые против газопровода "Северный поток – 2", поставили условие администрации президента США Джо Байдена.

Сенаторы готовы поддержать кандидатов на должности в Минфине, если Соединенные Штаты введут санкции против оператора российского газопровода "Северный поток – 2" – Nord Stream 2 AG7.

Тем временем В США считают, что санкции против компании-оператора ухудшат отношения с Германией, а на проект никак не повлияют.

Повышение зарплат медикам и стипендий студентам

В 2022 году средние зарплаты врачей могут повысить до 22 тыс. грн, а среднего медперсонала — до более чем 14 тыс. грн. Это предусмотрено в проекте закона о госбюджете-2022.

Также могут увеличить и размер стипендий студентам (до 2 тыс. грн), а повышенных стипендий – до 2,55 тыс. грн. Для учащихся в системе профтехобразования стипендии могут повысить до 1,25 тыс. грн.

Курс гривни в проекте госбюджета-2022 предусмотрен на уровне 28,6−28,7 грн/долл.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, до конца 2021 года минимальная заработная плата вырастет на 500 грн. В 2022 году также предусмотрено повышение минимальной зарплаты для украинцев.

К слову, людей, которые работают неофициально, едва ли не треть страны. На самом деле их число может достигать и 40%. Всего работают почти 16 млн человек. Тех, кто устроен без трудовой – более трех миллионов.

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