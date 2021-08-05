Рекорд цен на автогаз и срыв 5G в Украине – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Стоимость автогаза снова подскочила. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, REUTERS/Afolabi Sotunde

Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС, Украина пополнила долларовые запасы, курс биткоина достиг двухмесячного максимума, правительство снесет хрущевки, а жителей расселит, план запуска 5G сорвался – связи нового поколения придется подождать.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости четверга, 5 августа.

Цены на автогаз снова побили рекорды

Средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС достигла рекордных 17,07 гривни за литр. Прошлый рекорд был установлен накануне – 16,88 грн/л. При этом эксперты уверены: стоимость LPG в ближайшее время не снизится. Так, в сети SOCAR стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн, на станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн., в сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис" – на 20 копеек за литр, в ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" и "Mango" – на 22-55 копеек за литр.

Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня" / Фото: AFP, Сегодня

Украина пополнила долларовые запасы

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По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.

ЗВР Украины увеличились / Фото: AFP, НБУ

Курс биткоина достиг двухмесячного максимума

Самая популярная криптовалюта продолжает расти. В четверг, 5 августа, биткоин торгуется на уровне 38 827 долларов. Как пишет Минфин, к началу августа курс биткоина достиг двухмесячного максимума. СЕО криптовалютной биржи EXMO Сергей Жданов считает, что рост курса биткоина связан с заявлениями американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который рассказал, что основанная им компания SpaceX и сам он владеют биткоинами.



Биткоин вырос в цене. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images В тренде Доллар и евро устремились к росту – курс валют НБУ

Куда расселят украинцев после сноса хрущевок

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Правительство намерено запустить процесс масштабной реконструкции непригодных для жизни многоквартирных домов. Для расселения ветхого здания достаточно будет согласия 75% жителей. Людям сразу будут давать постоянные, а не временные квартиры.

В Украине насчитывается около 30 тысяч непригодных для жизни многоквартирных домов. В основном это так называемые хрущевки, построенные еще в середине прошлого века. Правительство предлагает реконструировать такие здания целыми кварталами.

В Украине расселят жителей ветхих домов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Респект Стройинвест

План запуска 5G сорвался

Внедрение технологии 5G в Украине перенесли – первый тендер на пользование радиочастотами объявят в феврале 2022 года. Ранее планировалось, что тендер состоится уже в октябре 2021 года, но в этом году не хватило бюджетных средств. В итоге весь утвержденный в прошлом году план внедрения технологии теперь сорван. Речь идет о проведении лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц. Кроме этого, должны быть проведены специальные исследования.

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