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Регионам дали 6 млрд: субвенции пойдут на медицину, транспорт и безопасность

3 февраля, 16:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин утвердил порядок и условия предоставления субвенции

Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие.

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Об этом в среду, 3 февраля, премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, в бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн. Их можно будет направить:

  • на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;
  • на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;
  • на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;
  • на природоохранные и экологические проекты;
  • на другие цели, способствующие развитию общин и повышения комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.

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Напомним, годом ранее в 19 областях Украины была зафиксирована задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг, которая возникла из-за того, что фактическая потребность в таких затратах за счет субвенции не была обеспечена.

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Также сообщалось, что в январе 2020 остатки государственной субвенции из бюджета были направлены на развитие медицины в сельской местности.

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транспорт медицина регионы субвенции Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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