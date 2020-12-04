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Реформу "Укрзализныци" надо было делать позавчера, потому что компания работает абсолютно неэффективно, – нардеп

4 декабря, 12:26

Инна Бабур Инна Бабур

Из-за неэффективности "Укрзализныци" страдает бизнес, который пользуется ее услугами

Реформа "Укрзализныци" является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозки и теряет конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, сообщает "Politeka".

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По ее словам, Украина значительно отстает в выполнении одного из обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС – реформировании "Укрзализныци", и это негативно сказывается на работе компании и отрасли перевозок в целом.

"Реформировать компанию надо было еще позавчера. Сегодня "Укрзализныця", к сожалению, работает неэффективно и с огромными коррупционными рисками", - написала Буймистер.

По ее мнению, разделение бизнесов "Укрзализныци" является безальтернативным, и его нужно провести как можно быстрее. Ведь из-за неэффективности "Укрзализныци", которая пытается решить свои финансовые проблемы за счет повышения тарифов на перевозки, страдает бизнес, который пользуется ее услугами. Прежде всего – экспортеры. Так, по словам депутата, государственное предприятие "Артемсоль" стало убыточным из-за завышенных грузовых тарифов "Укрзализныци".

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"Анбандлинг "Укрзализныци" будет одной из самых громких и скандальных реформ. Но сегодня у нас нет выбора. Если мы хотим выжить, если экономика и промышленность нашей страны хочет иметь прибыли, то нам необходимы реформы. Нужно начинать анбандлинг, создавать рынки, запускать на эти рынки частный капитал, приглашать этот частный капитал из других стран", - подытожила Буймистер.

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Ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов заявил, что без проведения реформы "Укрзализныця" продолжит приходить в упадок, и подчеркнул – реформа давно перезрела.

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

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Укрзализныця конкурентоспособность перевозки Артемсоль реформы
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