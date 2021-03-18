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Реформа УЗ умерла, потому что оказалась невыгодна набсовету, – политолог

18 марта, 17:12

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Всех устраивали сложившиеся схемы", – поясняет Кирилл Сазонов

Наблюдательный совет УЗ уволил с должности главы компании Владимира Жмака всего через полгода после назначения, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодны членам набсовета. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в своем блоге на "Цензор.Нет", пишет "Obozrevatel".

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"Проекты Жмака по реформам всем показались перспективными и интересными. Но вот их воплощение встретило жесткое сопротивление. Всех устраивали сложившиеся схемы, потому и блокировал Набсовет такие проекты правления, как выделение оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и оператора грузоперевозок "УЗ Карго" в отдельные структуры. Хотя, по сути, это и было первым этапом реформы", - поясняет Сазонов.

По его словам, реформы УЗ набсовету не нужны, так как его членов устраивает текущее положение дел. К тому же, частые кадровые перестановки дают возможность набсовету изображать "бурную деятельность".

"У Набсовета – высокие зарплаты, возможность решать вопросы для серьезных людей. А Жмак все начал вычищать? Ну, при таком положении шансов (задержаться на своей должности – ред.) нет. К тому же, у кого-то из членов Набсовета истекает срок полномочий, и тут свои проколы было бы неплохо списать на правление", - напоминает политолог.

Сазонов также напомнил, что за время работы Жмака среднемесячный доход от грузовых перевозок вырос на 6,5%, а доля УЗ на рынке грузовых перевозок увеличилась на 26%. А еще экс-глава УЗ перешел к прозрачным рыночным методам и устроил аукционы на использование вагонов, убрав коррупционные схемы.

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"Ну и был остановлен "тендер" на закупку ненужных колес, объявленный предыдущим правлением. Тендер специфический – у нас один производитель таких колес, Виктор Михайлович Пинчук. Именно ему подконтролен Набсовет, включая небезызвестного Сергея Лещенко, поведавшего миру о колесном скандале ровно 0 раз", - резюмировал Сазонов.

Напомним, Владимир Жмак в качестве главы "Укрзализныци" начал реформу компании и выделение грузовых перевозок в отдельную бизнес-вертикаль под названием UZ Cargo. Такой механизм поддержали в Министерстве инфраструктуры. Однако наблюдательный совет УЗ отменил решение о создании UZ Cargo и тем самым остановил реформу. А позже единогласным решением освободил от должности Владимира Жмака.

Кабмин одобрил отставку Жмака, а премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерству инфраструктуры в однодневный срок предоставить информацию о деятельности правления компании и наблюдательного совета в 2017-2021 годах.

Ранее народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по "Укрзализныце" Константин Бондарев заявил, что члены набсовета получают по 300 тысяч гривен зарплаты ежемесячно, однако не разработали план реформ и месяцами не появляются в Украине. Поэтому необходимо поднять вопрос о расформировании наблюдательного совета в этом составе, и создать совет, который будет состоять из профессионалов. Однако вместо этого Кабмин принял решение сменить руководителя УЗ.

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Укрзализныця железная дорога грузоперевозки правление реформы Сазонов наблюдательный совет Владимир Жмак
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