Реформа УЗ позволит считать реальную себестоимость грузоперевозок, до этого повышать нет смысла – Жмак

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К вопросу тарифообразования на услуги "Укрзализныци" нужно подходить только после того, как будет проведена реформа компании.

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Об этом заявил экс-председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, сообщает "Оbozrevatel".

"Тарифы нельзя рассматривать отдельно без структурных преобразований всей УЗ в целом. Это касается в первую очередь анбандинга, эти обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, должны реформировать УЗ для того, чтобы каждое из четырех направлений УЗ могло само себя обеспечивать", – сказал Жмак.

Он пояснил, что на сегодняшний день, без разделения компании на отдельные по направлениям виды деятельности, убыточные структурные подразделения, в том числе пассажирские перевозки, не имеют никаких стимулов снижать убыточность своей работы.

"Сейчас за счет кросс-функционального субсидирования нет у пассажирских перевозок никакой мотивации для того, чтобы самосовершенствоваться и зарабатывать деньги. Потому что они уверены в том, что за счет прибыльных грузовых перевозок их убытки будут покрыты", – рассказал Жмак.

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Он также подчеркнул: вопрос тарифообразования должен быть связан в первую очередь с реформой всей УЗ, что позволит рассчитать реальную себестоимость услуг по перевозке и установить сбалансированные тарифы.

"Чтобы говорить о тарифах на грузовые перевозки, сначала надо грузовые перевозки вывезти с УЗ в отдельное со своим собственным балансом юридическое лицо и внимательно посчитать доходы и убытки, и расходы этой вертикально интегрированной единицы. Потому что пока, например, если мы говорим о грузовых перевозках, то они осуществляются шестью региональными железными дорогами – филиалами. В этих филиалах сейчас находятся депо, которые занимаются локомотивами, и таким образом распыляются грузовые перевозки среди шестерых этих региональных железных дорог", – пояснил Жмак.

Поэтому, по его мнению, сначала необходимо реформировать УЗ и только потом поднимать вопрос тарифов на ее услуги.

"Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу УЗ расцветет, это абсолютно нецелесообразно и нерационально. Поэтому в первую очередь реформы, а затем тарифы", – подытожил Жмак.

Как известно, Мининфраструктуры хочет повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки, которые в итоге станут больше на 30%. Представители промышленности заявили, что такое повышение категорически неприемлемо, поскольку приведет к удорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок по железной дороге, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

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Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды доходов "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются.