Реформа энергосистемы поможет восстановиться украинской экономике, – эксперт

На фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, Украина, как никогда, нуждается в современной энергетической системе

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Об этом заявил Эдвард Чоу, ведущий эксперт по вопросам международного развития энергетики, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), во время вебинара "Макроэкономический анализ и экономическое развитие", организованного Деловым советом США-Украина (USUBC).

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Эдвард Чоу

"Именно эффективная и модернизированная энергетическая система сегодня может стать той спасительной вакциной, которая поможет восстановиться украинской экономике и выйти на постоянное и динамичное развитие. Энергетика может и должна стать точкой опоры для Украины в период изменений. И украинская власть должна это хорошо понимать, – сказал Эдвард Чоу. – Украинские политики отдают предпочтение ручному управлению, установлению многих регуляторных ограничений относительно цен и торговли на различных сегментах оптового рынка, импорта электроэнергии, возложения специальных обязанностей (ПСО) и тому подобное. Управляемое регулирование значительно превосходит независимое".

Эксперт добавил, что необходимость энергетической реформы сегодня является максимально насущной, поскольку энергетический сектор близок к критической ситуации