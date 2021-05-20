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Развяжет руки России. "Нафтогаз" призвал США не отменять санкции против "Северного потока — 2"

20 мая, 20:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

"Северный поток – 2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы, в связи с этим "Нафтогаз" обратился к США

Запуск "Северного потока – 2" развяжет руки РФ в ее военной агрессии против Украины, отметили авторы письма. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Запуск "Северного потока – 2" развяжет руки РФ в ее военной агрессии против Украины, отметили авторы письма. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, а также десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам ЕС, призвав их сохранить санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом сообщается на сайте НАК 20 мая.

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"Северный поток – 2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", – говорится в письме, его цитирует пресс-служба компании.

В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Госдепартамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против компании Nord Stream 2 AG, руководства и ее сотрудников.

Так как Европарламент также поддерживает прекращение реализации российского проекта, украинская сторона обратилась с призывом о прекращении строительства газопровода и к Германии.

Авторы письма подчеркнули, что введение в эксплуатацию "Северного потока – 2" развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

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