Разумков призвал Кабмин и бюджетный комитет определиться по финансированию "зеленой" энергетики

В проекте госбюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал Кабинет министров Украины и парламентский Комитет по вопросам бюджета определиться относительно необходимости частичного финансирования производимой в стране "зеленой" электроэнергии из государственного бюджета на 2021 год, как того требует законодательство.

Реклама

Об этом он заявил в эфире канала "Украина", отвечая на вопрос относительно нормы о бюджетной компенсации 20% производимой "зеленой" электроэнергии в стране в 2021 году.

"Очень важно отвечать за то, что ты делаешь, что ты говоришь и за те обязательства, которые ты на себя берешь, в том числе и в сотрудничестве со своими партнерами, с бизнесом", – сказал Разумков.

По его словам, для инвестиций должны создаваться те условия, которые бы позволяли бизнесу ориентироваться в долгосрочной перспективе, как работать с тем или иным государством.

"Я уверен, что и Верховная Рада, и Кабинет министров будут исходить из того, будут выставлять приоритеты, что действительно сегодня нуждается в поддержке государства", – подчеркнул председатель ВР.

Реклама

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

В тренде Доллар и евро снова дорожают: официальный курс валют

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Реклама

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама