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Разумков поддержал полный запрет на импорт российско-белорусской электроэнергии

28 мая, 14:08

Ирина Ненько Ирина Ненько

При этом спикер выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление спикера, пишет "Politeka".

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"Касательно импорта электроэнергии, эти разговоры идут давно, и в принципе мы понимаем, система у нас замкнута, Украина, Беларусь, Россия, Молдова еще с советских времен связаны между собой. Поэтому говорить, что это исключительно белорусская электроэнергия, а не российская – достаточно трудно. Поэтому по большей части, я считаю, что это правильный подход", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг.

При этом он выразил надежду, что через несколько лет Украина сможет интегрироваться в европейскую систему энергообеспечения.

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Напомним, 26 мая НРКЭКУ ограничила до 0 МВт доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину из России и Беларуси только до 1 октября 2021 года. При этом подписанный президентом Владимиром Зеленским закон предусматривал запрет до 31 декабря 2021 года.

Временное решение НКРЭКУ раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

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