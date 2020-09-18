Разработка глубоких горизонтов – путь к увеличению добычи газа

За 2014-2020 годы ДТЭК Нефтегаз пробурил и ввел в эксплуатацию 22 скважины глубиной более 5,4 тыс. м каждая

Одна из ключевых составляющих в нефтегазодобыче – бурение. С каждым годом скважины становятся все глубже и сложнее, поэтому для их строительства необходимо привлекать современные технологические решения и новейшее оборудование. В День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности мы пообщались со специалистом ДТЭК Нефтегаз – компании, которая является лидером глубокого бурения в Украине.

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"Передовые технологии необходимы для того, чтобы сократить сроки бурения, снизить риски и бурить скважины там, где ранее это сделать было невозможно"

Александр Архипов работает в компании ДТЭК Нефтегаз, в Технологическом центре – единственном среди украинских газодобывающих компаний подразделении, которое на системной основе занимается анализом, адаптацией и внедрением современных технологий в газодобыче. Ведет направление бурения – прорабатывает и сопровождает внедрение инноваций в области строительства скважин. Передовые технологии необходимы для того, чтобы сократить сроки бурения, снизить риски и бурить скважины там, где ранее это сделать было невозможно. Все это – важнейший фактор для увеличения добычи газа и достижения энергонезависимости Украины.

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По словам Александра, ДТЭК Нефтегаз развивается настолько динамично, что всего за два года работы он успел принять участие во многих сложных и интересных проектах. Среди них – внедрение специализированного технологического программного обеспечения для моделирования и проектирования бурения скважин, создание 3D-геомеханических моделей месторождений, применение современного оборудования OverDrive CRTи другие.

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"Все чаще украинским газодобытчикам приходится работать со сложными запасами"

Александр рассказывает, что существуют простые залежи природного газа, находящиеся на глубинах до 5000 метров. Они хорошо изучены и находятся на зрелой стадии разработки. Поэтому все чаще украинским газодобытчикам приходится работать со сложными запасами – горизонтами на глубине 6500 – 7000 метров, непростыми горно-геологическими условиями. Еще 20 лет назад бурение на таких глубинах было невозможным. Особенно на территории Украины – в связи с отсутствием оборудования, которое выдерживает высокие давления. Сейчас же работа с давлением на 1000 атмосфер является сложной, но уже отработанной. В сверхглубоких скважинах (глубиной более 6000 м) давления достигают 1200-1500 атмосфер. Это требует специального подхода – как при проектировании, так и при бурении, использования специальных буровых растворов и мощного насосного оборудования.

ДТЭК Нефтегаз – лидер глубокого бурения

За 2014-2020 годы ДТЭК Нефтегаз успешно пробурил и ввел в эксплуатацию 22 скважины глубиной более 5,4 тыс. м каждая. Александр Архипов рассказывает, что особая гордость сотрудников – скважина №17 Семиренковского месторождения глубиной 6750 м, самая глубокая эксплуатационная скважина в Европе. Ранее добыча на таких глубинах считалась маловероятной, но благодаря привлечению лучшего опыта компания успешно реализовала проект.

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Сейчас ДТЭК Нефтегаз хочет масштабировать этот опыт и планирует бурение скважин глубиной более 7 тыс. м. Для этого будут задействованы лучшие мировые технологии и практики. По словам Александра, работать в ДТЭК Нефтегаз интересно, так как его окружают настоящие профессионалы и компания позволяет осуществлять сложные проекты, которые не реализовываются в других крупных копаниях. Эти возможности, а также поддержка руководства, ценится сотрудниками и мотивирует работать еще больше.

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