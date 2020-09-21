Расследование минфина США об отмывании денег обвалило акции мировых банков

После того, как специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США FinCEN опубликовало файлы, из которых следует, что крупнейшие банки мира давали возможность нечистоплотным бизнесменам годами отмывать деньги и избегать санкций, котировки упомянутых банков пошли вниз.

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Инвесторы с осторожностью относятся к акциям банков, которые упоминаются в серии публикаций о расследовании международного консорциума журналистов ICIJ, сообщает "Украинский капитал".

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Акции Deutsche Bank, который проводил транзакции организованной преступности, террористам и наркоторговцам, по состоянию на 17:55 часов по Киеву уже сократились на 8,30%. Банк, как отмечается, за 17 лет провел "сомнительных" операций на сумму 1,31 трлн долларов.

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Банковский холдинг JPMorgan занимает вторую позицию по объему "сомнительных" операций – 514 млрд долларов. До начала торгов состоянию на 17:55 часов акции банка "большой четверки" уже потеряли 4,25% стоимости.

Акции британского банка Standard Chartered (166 млрд долларов "сомнительных" операций), который закрывает тройку, за несколько часов открытие рынка уже показали похоже на немцев падения. Котировки акций банка сократилось по состоянию на 17:55 часов на 5,37%.

Акции одного из старейших в мире банков Barclays (21 млрд долларов) обвалились на 6,81%, акции французского финансового конгломерата Société Générale (8,4 млрд долларов) потеряли 6,63% стоимости. Акции HSBC (4,4 млрд долларов) на бирже в Гонконге упали на 6,23% до самого низкого уровня с мая 1995 года. Акции Commerzbank (1,7 млрд долларов) упали на 4,95%.

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Напомним, в 2017 году Deutsche Bank выплатил властям США и Великобритании 630 млн долларов за помощь российским клиентам в отмывании денег.

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