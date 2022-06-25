Расплата за войну? Еще одно государство передаст Украине российское "добро"

Эта страна фактически создала исторический прецедент

Сумма замороженных активов будет увеличиваться с каждым днем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канада приняла изменения в Закон "О специальных экономических мерах". Они фактически предусматривают конфискацию иностранного (активов РФ) имущества и его передача другому иностранному государству (Украина).

Об этом информирует правительство Канады.

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Так, по состоянию на 7 июня правоохранители Канады уже арестовали активы РФ на общую сумму около 328 млн долларов США. Эта сумма с каждой неделей будет увеличиваться, поскольку постоянно находят новые операции, имущество или счета. Вдобавок к этому, расширяют и список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции.

Как написал в Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, это "первый прецедент укрепления в законодательстве такого механизма после начала войны".