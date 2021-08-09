"Ради показательного уменьшения тарифа под угрозу ставят все электросети страны", – эксперт

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Попытка снизить тариф на электроэнергию за счет снижения расходов на ремонт электросетей создаст препятствия для интеграции Украины на европейский энергорынок, заявил экономист Борис Кушнирук в своем блоге для сайта LIGA.net 5 августа, пишет "Гордон".

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"Минэнерго предложило снизить тариф для всех категорий населения – для богатых и бедных, независимо от потребления – до 1,44 грн/кВт·час с 1,68 грн/кВт·час. Это чистой воды популизм и демонстративное экономическое невежество. Платежка для квартиры пенсионерки с месячным потреблением 100 кВт снизится на 24 грн (две буханки хлеба), а для владельца коттеджа в Конча-Заспе с потреблением 5000 кВт·часов – на 1200 грн в месяц", – написал он.

По данным Кушнирука, финансировать это решение предложили за счет облэнерго – предлагается забрать у них часть средств, которые должны были пойти на ремонт и обновление сетей, на компенсацию госпредприятию "Гарантированный покупатель", которое будет продавать населению ток по льготной цене.

"Речь идет о 6 млрд грн в год. Это очень опасный шаг. Без ремонта линий электропередачи и трансформаторов энергосети зимой развалятся. И не важно будет, сколько тариф, если электроэнергии в селе не будет. К тому же на самом деле в условиях объективного общемирового тренда роста потребления электроэнергии в экономике крайне нужно не уменьшать, а увеличивать инвестиции в обновление электросетей и электроподстанций", – подчеркнул Кушнирук.

По его мнению, с экономической точки зрения, такие действия абсурдны, а с юридической – незаконны и "рано или поздно" подобное решение будет отменено в суде.

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"Ради показательного уменьшения тарифа под угрозу ставят все электросети страны. Это решение рано или поздно отменят в судебных органах. Если не в Украине, то по искам владельцев облэнерго (а среди них есть и иностранные компании и граждане) в международных судах. А это значит, что со временем фактически за дешевую электроэнергию для состоятельных слоев населения придется заплатить из государственного бюджета. За экономическое невежество и популизм неизбежно придется платить из госбюджета, то есть из карманов всех украинских граждан. Однако даже попытка таким образом снизить тариф и забрать инвестиции из электросетей поставит крест на всех стремлениях к интеграции в энергосистемы ЕС. Более того, МВФ также не обрадуется такому махровому популизму власти", – добавил эксперт.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт·час. По данным "РБК-Украина", правительство подготовило проект постановления, в котором идет речь о снижении тарифа на электроэнергию для населения до 1,44 грн за кВт·час.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт·час на первые 100 кВт·час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт·час на первые 100 кВт·час и 1,68 грн/кВт·час на остальной объем месячного потребления.