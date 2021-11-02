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Рада приняла проект госбюджета на 2022 год

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 14:53
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Всего к документу подали более 3 тысяч поправок
Рада завершила пленарную неделю так и не успев рассмотреть все поправки
Рада завершила пленарную неделю так и не успев рассмотреть все поправки / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 2 ноября приняла в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции.

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Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 273 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Всего к документу подали более 3 тысяч поправок – комитет учел полностью или частично 1501 предложение нардепов. Рада рассматривала поправки на двух пленарных неделях. Таким образом, Рада завершила пленарную неделю так и не успев рассмотреть все предложения нардепов.

Отметим, что голосование бюджета во втором чтении должно завершиться не позднее 20 ноября.

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Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины увеличила бюджет 2022 года на 40 млрд грн. Увеличение бюджета с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

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