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Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок "прицепом" к дому

2 февраля, 22:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Право пользования землей переходит "автоматически"

Верховная Рада 297 голосами приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о единой правовой участи земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости) №0850.

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Документ установил "автоматичность" перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на нем здание или сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества.

Закон также обязывает приобретателя права собственности на здание, находящееся на земельном участке государственной и коммунальной собственности, оформить права на него в течение 30 дней, если право пользования таким участком не оформлено.

В то же время Главное юридическое управление Верховной Рады высказало много претензий к документу. По мнению парламентских юристов, закон не предусматривает установления какой-либо корреляции между размерами и стоимостью приобретенного объекта недвижимости и размерами и стоимостью земельного участка, на котором он расположен.

"На практике это означает возможность завладения земельными участками, размер и стоимость которых неадекватно велики по сравнению с расположенными на них объектами недвижимого имущества", – считают в Главном юруправлении Рады.

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Помимо того, по его мнению, в законе не учтено, что земельный участок является самостоятельным объектом права собственности, и вопреки этому документ предполагает возникновение прав собственности/пользования в отношении земельного участка без совершения в отношении него отдельной сделки.

Напомним, 28 апреля-2020 президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.

Также напомним, что в сентябре-2020 стало известно о подготовке нового закона о земле, по которому громадам отдадут леса и реки.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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