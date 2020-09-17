Рада освободила переселенцев от туристического сбора

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3103, который освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора. Такое решение поддержали 317 народных депутатов.

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"Одним из важнейших проблемных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, является вопрос жилья. По данным Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, проведенного в июне 2018 года, большинство продолжало жить в арендованном жилье (62%), 5% переселенцев проживают в общежитиях и 4% – в Центрах коллективного проживания. По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 5690 внутренне перемещенных лиц все еще продолжают жить в так называемых местах компактного проживания, то есть санаториях, туристических базах, домах отдыха", - говорится в пояснительной записке к документу.

Всего, по данным авторов законопроекта, в Украине на учете находятся 1,37 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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Как известно, туристический сбор в Украине должны платить как иностранцы, так и граждане страны. Он взимается с туристов, проживающих не только в отелях и санаториях, но и в частных жилых домах, квартирах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки. От уплаты туристического сбора уже освобождены дети до 16 лет, люди с инвалидностью, ветераны войны, учащиеся.

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При этом Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора. Базой начисления сбора стало общее количество суток временного размещения вместо стоимости проживания. По сути, после этого стало неважно, в отеле какой категории и по какой цене поселится турист. Ставки сбора устанавливают местные власти, но в курортных регионах он не может быть меньше 1-3% прожиточного минимума, а на остальной территории страны – не ниже 0,5-1%.

Также Украина в 2020 году ввела авиационный сбор для пассажиров. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

А о том, куда можно поехать на отдых в Украине, смотрите в сюжете "Сегодня":

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