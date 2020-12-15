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Рада изменила Бюджетный кодекс: топливный акциз останется громадам

15 декабря, 13:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Поступления от акциза на топливо решили оставить громадам

Бюджетный кодекс Украины изменили ради принятие государственного бюджета на 2021 год. Такое решение приняла Верховная Рада, проголосовав в целом за законопроект № 4100-д.

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Камнем преткновения для депутатов стал вопрос налоговых поступлений в местные бюджеты. В итоге в Раде договорились, что доля топливных акцизов останется громадам. Ранее эти средства полностью собирались забрать с мест ради наполнения Дорожного фонда. В итоге 13,44% акциза с топлива все же сохранят в общих бюджетах местного самоуправления.

После голосования за изменение Бюджетного кодекса парламент отправился на перерыв. После перерыва ожидается голосование за бюджет-2021.

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Верховная Рада Бюджетный кодекс бюджет-2021

Источник: Сегодня

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