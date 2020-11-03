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Рада готовится изменить бюджет-2021: что предлагают

3 ноября, 12:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Бюджетный комитет обработал больше двух тысяч предложений

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о бюджете-2021 в первом чтении 5 ноября. Профильный комитет парламента утвердил свои предложения к кабминовскому проекту. В частности, доходы сметы хотят увеличить на 20,2 млрд гривен, а расходы – перераспределить. Например, предлагается увеличить расходы на:

  • отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;
  • обеспечение функционирования дипломатических учреждений;
  • утилизацию твердого ракетного топлива;
  • предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;
  • реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
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Об этом сообщил глава Бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов в Facebook.

В целом рабочая группа обработала 2 451 предложение.

"Многие [предложения]... не были сбалансированы или были явно нереалистичны. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 трлн гривен, то есть фактически – еще один бюджет", – отметил Аристов.

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При этом комитет предлагает дать поручение правительству, чтобы при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать в нем учли и такие моменты:
  • повышение государственных социальных стандартов, прежде всего – прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;
  • увеличение отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;
  • финансовое обеспечение оплаты труда педагогических работников;
  • увеличение поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.
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Напомним, Рада уже не укладывается в сроки с принятием бюджета-2021. Бюджетный кодекс предусматривает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября, второе чтение должно пройти до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Ранее "слуга народа", глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что Минфин подал в Раду проект госбюджета "ужасного качества" и его надо спасать. У депутатов масса претензий к документу, которые касаются показателя дефицита бюджета.

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бюджет Верховная Рада доходы расходы госбюджет изменения бюджет-2021

Источник: Сегодня

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