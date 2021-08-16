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Путин уже выиграл этот раунд: Россия начала торговать газом из "Северного потока – 2"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
16 августа, 14:05
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Экс-министр обороны Анатолий Гриценко считает, что президент РФ поднимает цены на газ для Запада
Путин уже поднимает стоимость газа для западных стран. Коллаж: "Сегодня"
Путин уже поднимает стоимость газа для западных стран. Коллаж: "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин использует "Северный поток – 2" пока как оружие против Украины, однако позже начнет бить и по Европе, поднимая стоимость газа.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"И там цена примерно вдвое меньше, чем сейчас. Он играет с ними в кошки-мышки, он уже сейчас использует пока не как оружие, чтобы бить по европейцам, он больше бьет по нам, но потом точно так же сможет играть с Европой, бить по Европе", – сказал Гриценко.

По его словам, Путин уже считает, что "Северный поток-2" работает.

"Кто-то там кричит, что "мы остановим Северный поток"... а Путин уже торгует, и это видно. Имел он всех ввиду, он уже выиграл этот раунд, надо признать", – добавил Гриценко.

Возможны ли санкции против России?

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Как заявил ранее кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет, если Россия будет использовать против Украины газопровод "Северный поток – 2", Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза.

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – заявил Армин Лашет.

Он считает, что таким образом можно не дать России использовать газопровод как геополитическое оружие.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

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