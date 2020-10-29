Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые "колеса"

Ряд стран отказываются от российского газа как источника энергии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран от российского газа "вставляет палки в колеса" газовых проектов Кремля и ограничивает конкурентоспособность экономики России.

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Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

По его словам, поставки "голубого топлива" на экспорт, где цены значительно выше, чем для внутреннего потребителя, дают России возможность проводить и реализовывать планы по газификации страны, сказал он на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"Они не только обеспечивают дополнительные элементы конкурентоспособности для нашей экономики, с чем наши европейские партнеры не всегда согласны и стараются нам всякие палки в колеса вставлять, (что) на мой взгляд, абсолютно необоснованно", – посетовал хозяин Кремля.

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Он уверяет, что это естественное конкурентное преимущество РФ, которое нельзя ограничивать.

"Я считаю, что это неправильно, несправедливо и абсолютно нырыночно", – заявил Путин и добавил, что не видит других объяснений, кроме политических мотивов, отказу ряда стран от газа как источника энергии.

Напомним, в Турции заявили, что обнаружили газ в Черном море, поэтому можнобудет на 20 лет отказаться от российского "голубого топлива".

Также напомним, что Польша отказывается от российского газа в пользу поставок сжатого газа из США.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что Украина пять лет назад отказалась от российского газа.

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А Молдова наотрез отказалась платить России за газ для Приднестровья.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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