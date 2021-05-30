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Путин хочет привязать нас к советской системе – депутат литовского сейма о новой белорусской АЭС

30 мая, 14:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По его словам, цель АЭС навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме

Глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис, фото: Euroradio

Глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис, фото: Euroradio

Поставки электроэнергии производства новой белорусской атомной станции направлены на то, чтобы навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме.

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Об этом в эфире 1+1 заявил глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис.

"Мы запретили импорт электроэнергии из Беларуси потому, что для нас это импорт из страны-агрессора. Атомная станция Кремля, которая строится совместно с Китаем. Мы ее называем "Чернобыль-2" потому, что она строится практически на границе", – сказал Павилионис.

По его словам, в Беларуси планируют построить еще один блок: "Это все для того, чтобы мы, как и вы, не синхронизировались с Западом. Мы хотим "отрубиться" от этой советской системы, а Путин это строит только потому, чтобы приявязать нас к своей системе".

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Напомним, Украина покупает электроэнергию у Беларуси с 3 января. А с 1 февраля в Украину начались поставки энергии еще и из России.

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Как мы писали ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

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