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Пугают коронавирусом и просят денег: украинских пенсионеров атакуют мошенники

23 ноября, 17:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Психолог объяснил, как уберечь себя и близких

Мошенническая схема со звонками якобы из полиции и просьбой помочь деньгами уже стала классической в Украине. Но теперь у нее появилось актуальное обновление – аферисты взяли на вооружение тему COVID-19 и других болезней. Пожилым людям звонят от имени их детей и просят денег на лекарства.

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Пенсионеру Сергею Павлову позвонили утром – в то время, когда, согласно исследованиям психологов, мозг еще спит. Представились именем его сына. Голос был похожий, но охрипший.

"Он мне говорит: "Ты знаешь, папа, у меня беда. Я заболел". А мы ждали его приезда. Я спрашиваю, неужели эта пандемия? Нет, говорит, просто грипп, но супруга вызывала скорую. Я очень сильно переволновался. У него пять маленьких детей", – рассказывает пенсионер.

Сергей Алексеевич предложил привезти лекарств, но ему сказали, что лекарства уже заказаны. Вот только не хватает денег – 3 тыс. гривен. О том, что это обман, пенсионер уже и не думал – голос в трубке обращался к нему, как обычно, называл имя невестки.

Родные слова сбили отца с толку. Это типичный прием аферистов, объясняет психолог Олег Чабан. Но откуда у незнакомцев такие подробности? Эксперт по кибербезопаности Сергей Денисенко предупреждает: современное киберпространство знает о нас все – соцсети, электронные анкеты, банки... Кроме того, мошенники нередко просто покупают базы данных.

"Эти данные распространены в интернете. Люди сами, не задумываясь, оставляют фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес проживания, марку автомобиля.Чаще всего, когда покупают какие-то вещи и получают карточки лояльности", – говорит Денисенко.

Номер карты, который озвучивают по телефону в таких случаях, можно проверить через интернет. Журналисты "Сегодня" узнали, что карта, номер которой диктовали Сергею Алексеевичу,зарегистрирована в категории "бизнес" в США. Эта информация вряд ли будет ценной для пенсионеров, но может помочь полиции найти злоумышленников.

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Павловы в полицию не обращались. И зря, говорит эксперт по кибербезопасности. Ведь чем больше эпизодов по уголовному делу, тем реальнее шанс наказать мошенника.

"Если есть группа пострадавших, есть тяжелые последствия. И от этого зависит квалификация статьи, и проводятся определенные следственные действия", – объясняет Денисенко.

Читайте также: Как найти работу и не стать аферистом: мошенники нанимают украинцев, чтобы "отмывать" краденное

Самая популярная телефонная махинация этого года посвящена коронавирусу. Потому что люди боятся за близких. Психолог Олег Чабан уверяет: самый эффективный способ не дать себя обмануть – это остановить эмоциональную атаку афериста. Даже если страшно за родных, нужно взять паузу:

"Самый ключевой момент: перервать разговор и перезвонить самому. Звонишь сыну или дочери и говорят: "Да ты что? Я вообще не там". Или пойти к другим родственникам, которые не включилась в эту эмоциональную гонку. Возможно, будет альтернативное мнение или дополнительная информация".

Пауза, которая сохранила Сергею Павлову 3 тыс. гривен и нервы, все-таки произошла. Но случайно. Пока пенсионер записывал номер карточки, в дверь позвонили. Когда он открыл двери, оказалось, что это его сын. А номер злоумышленника больше не обслуживается. Что он сделал с SIM-картой и какова его дальнейшая стратегия – неизвестно. Но по крайней мере, одна его сделка сорвалась.

Напомним, ранее мы рассказывали, как шантажисты собирают данные украинцев с помощью популярных приложений. Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное.

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Также мы писали о том, что мошенники массово берут кредиты на чужое имя, и объясняли, как защитить свои документы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мошенники коронавирус телефонные мошенники Итоги с Олегом Панютой

Источник: Сегодня

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