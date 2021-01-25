Псевдо-ремонтники техники дурачат украинцев. Как работает схема

Мошенники в Украине снова выдают себя за ремонтников – забирают технику якобы в сервис, а потом исчезают. На руку аферистам играет популярная во время карантина услуга, когда мастер сам приезжает к клиенту, увозит технику, а потом возвращает.

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О том, как работают мошенники и что нужно знать, чтобы не стать их жертвой, выяснил корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

Видео: Сегодня

Иванна Прочук из-за мошенников лишилась дорогого телефона. Во время локдауна, когда все сервисы были закрыты, она решила отремонтировать важный девайс, не выходя из дома. В онлайн-сервисе пообещали справиться за два дня. А когда менеджер приехал забрать технику, девушка не стала брать расписку или какие-либо другие документы.

По такой схеме меньше чем за месяц злоумышленники успели обокрасть два десятка украинцев, говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. Он рекомендует выбирать только проверенные сервисные центры.

"Прежде чем отдавать свои ценности, девайсы, гаджеты, обращайте внимание на отзывы в интернете. Это могут быть социальные сети, сайты-отзовики", – советует Болгов.

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Дмитрий Харитонов более пяти лет владеет сервисным центром по ремонту техники. В его мастерской чинят мобильные телефоны и компьютеры. Он настаивает: при вызове мастера, который забирает технику из дома, нужно внимательно изучить его документы.

"Нужно, чтобы он предъявил квитанцию. И неплохо бы еще посмотреть его паспортные данные, чтобы удостовериться в его личности. На квитанции должны быть указаны сроки ремонта, должен быть четко прописан адрес организации, ее реквизиты", – перечисляет Харитонов.

Также не помешает в присутствии мастера позвонить в офис компании, которую он представляет. Это позволит проверить, действительно ли он работает в сервисе.

Напомним, сайт "Сегодня" также сообщал о мошенничестве на установке окон. Вежливые молодые люди в фирменных костюмах предлагают украинцам установить окна и балконы от производителя, которого не существует в природе. Цены предлагают низкие, сроки работы – кратчайшие. Но как только получают задаток – исчезают.

Кроме того, мы рассказывали, как в Киеве массово избавлялись от старой техники.

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