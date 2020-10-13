"Пружина сжимается": чего ждать на рынке горючего

Конкуренция за потребителя жесткая, но ситуация может измениться уже к концу октября

В Украине продолжает дорожать горючее. Сжиженный газ растет в цене третью неделю подряд, к нему постепенно добавляются бензин и дизтопливо. На днях в крупном опте значительно подорожало ДТ, но розничные сети еще не успели отреагировать. Как изменится рынок горючего в ближайшем будущем и в чуть отдаленной перспективе – разбирались эксперты сайта "Сегодня".

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Эксперты говорят, что на текущей неделе на розничном рынке бензина и дизтоплива не стоит ожидать заметного изменения цен.

"Никаких причин для значительного роста цен как бензина, так и дизтоплива на неделе нет. Возможна небольшая коррекция, в пределах 10 коп./л, в отдельных сетях", – прогнозирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Но эксперт напомнил об отложенном потенциале подорожания, который уже достигнул 80 коп./л. И как только высокий сезон потребления закончится, цены сразу могут повыситься на гривню за литр.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также говорит, что пока розничный рынок не отреагирует на подорожание в крупном и мелком опте.

"Конкуренция за потребителя жесткая, никто не хочет потерять объемы продаж, увеличив цену. Но пружина сжимается, ситуация может измениться уже к концу октября", – прогнозирует Сергей Куюн.

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Сжиженный газ, по оценкам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, продолжит дорожать, но каким окажется рост цен, станет известно по результатам аукциона по продаже украинского сжиженного газа. Торги должны были состояться 13 октября.

"Пока в понедельник цена сжиженного газа на торгах выросла на 210-250 грн/т по сравнению с ценами аукционов в конце прошлой недели, или до 19430-19500 грн/т", – говорит Артем Куюн.

Напомним, в пересчете с тонн на литры (примерно вдвое больше) получается рост оптовых цен на 12-15 коп./л.

Также, по словам Артема Куюна, продолжатся небольшие корректировки цен в некоторых сетях в отдельных регионах.

Ранее писалось, что украинский рынок топлива – в шаге от ценового передела.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Как изменились цены на топливо: анализ ситуации на рынке".

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Напомним, власти готовят грандиозные планы по "велосипедизации" Украины. Подробнее смотрите в сюжете:

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