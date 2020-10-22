Проволочки с МВФ грозят Украине инфляцией и девальвацией – НБУ

Если Украина прекратит выполнять обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), или же если выделение второго транша по программе stand-by будет серьезно отсрочено, в стране может ускориться инфляция. Кроме того, проблемы с МВФ ударят по курсу гривни.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

В то же время продолжение сотрудничества с МВФ позволит Украине рассчитываться по внешним долгам и увеличивать международные резервы до 29-30 млрд долл.

Еще один важный результат сотрудничества с МВФ – получение связанного с программой МВФ финансирования от международных партнеров. "Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики", - сказал Шевченко.

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Ранее в Нацбанке уже признавали, что Украина потеряла шанс получить два транша МВФ в 2020 году.

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Напомним, Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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