Проводы на карантине. Сколько можно заработать на уборке могил

В Украине продолжается карантин, однако уже начались поминальные дни. Чтобы избежать массового скопления людей, возле кладбищ будут дежурить патрульные. Украинцам советуют не приносить еду и отказаться от пластиковых цветов. Сколько в этом году будет стоить подготовка к "проводам" и сколько можно заработать на уборке чужих могил?

Реклама

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает корреспондент Анастасия Середа.

Перед "гробками" кладбища становятся нарядными и яркими от цветов. На могилах семьи Довгалюк живые цветы будут вместе с искусственными. Валентина, которая с мужем убирает места захоронения своих родителей, признается: пластиковые букеты – это скорее привычка, от которой пытаются избавиться.

Видео: Сегодня

Киевлянка Валентина Довгалюк говорит, что раньше покупали очень много искусственных цветов, а сейчас почти не берут. Однако цветные точки-цветы – на каждой третьей убранной могиле, кладбище буквально покрыто искусственными букетами.

Изобилует прошлогодними корзинами и венками свалка на кладбище. Выгоревшие на солнце цветы утратили презентабельный вид, их заменят недешевыми новыми, хотя и неэкологичными, зато прослужат дольше.

Реклама

Читайте также: Гробки – варварский обычай или важная традиция предков?

На цветочном рынке нынешние цены по сравнению с прошлогодними выросли в среднем на 50 гривен, за венок просят от сотни до тысячи гривен, веточки цветов – дешевле.

Стал шире ассортимент и живых цветов, и спрос на них есть – признаются продавцы. Цены стартуют от 40 грн за кустик.

Если времени на уборку могил нет – такую услугу можно заказать. В Киеве даже имеется клининговая компания, которая на этом специализируется.

"Разовая, стандартная услуга: уборка бур’яна, мытье памятника, обработка камня, вывоз мусора – 800 грн, для постоянных клиентов может быть занижена сумма", – рассказывает Эдуард Валидов, владелец клининговой компании.

Дешевле, всего за 300-400 гривен, могилу могут убрать частные лица. На сайте по купле-продаже свои услуги предлагают не менее десятка таких трудяг. Но говорить на камеру не согласился ни один из таких уборщиков – подработка нелегальная.

Реклама

Сайт "Сегодня" писал, что в селе Ольшаник на Львовщине отменили традицию поминальных застолий. Предложил местный священник, а вся община поддержала.

Напомним, в прошлом году из-за карантина в Украине на поминки пришли 13 тыс. человек, хотя в 2019-м их было, по разным оценкам, 5-7 миллионов.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине