Противоречивые прогнозы: Кабмин и Нацбанк по-разному изменили оценки экономики Украины

Ведомства сошлись в ожиданиях инфляции и уровня безработицы, но прогноз ВВП изменили разнонаправленно

После падения на 4% в 2020 году ВВП Украины вырастет на 4,1% в 2021-м. Это улучшенный прогноз, ранее ожидался рост на 3,2%. Прогноз на 2022 год тоже повысился – с 3,5% до 3,7%. Локомотивом роста станет восстановление потребительского спроса.

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Такой консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики. В то же время Нацбанк в инфляционном отчете, наоборот, ухудшил прогноз ВВП Украины на 2021 год.

НБУ ожидает роста экономики Украины в 2021 году на 3,8% (было 4,2%).

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В Минэкономики также считают, что уровень безработицы снизится до 9,2%, но не выйдет на допандемийный уровень. В НБУ прогнозируют безработицу в 9,1%. Оба ведомства рассчитывают, что инфляция вернется у к целевому уровню Нацбанка (5% +/- 1 п.п.) к 2022 году.

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Ранее стало известно, что промышленность Украины вышла в плюс впервые за год карантина. Повышение составило 2,4% в годовом выражении – по сравнению с мартом 2020 года (показатель скорректирован на эффект календарных дней).

Кроме того, МВФ улучшил экономические прогнозы для Украины. Повысил свои оценки и Всемирный банк.

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