Скандальный эксперт НАБУ в деле "Роттердам+" попал под уголовное производство

В отношении эксперта "Экспертной группы Эс энд Ди", который предоставил свой вывод по так называемому "делу Роттердам+", открыто уголовное производство. Эксперт обвиняется в предоставлении заведомо неправдивой информации. Речь идет о "независимом эксперте" Ирине Педь, которую НАБУ задействовало в деле "Роттердам+".

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Об этом свидетельствуют данные, полученные "Сегодня" из источников Государственного бюро расследований (ГБР).

Заявление о совершении уголовного правонарушения поступило 5 октября. В качестве заявителя (потерпевшего) значится адвокат стороны защиты по делу "Роттердам+" Наталья Дрыгваль. Досудебное расследование ведет управление ГБР в г. Киев.

Производство открыто по части 2 статьи 348 Уголовного кодекса Украины – "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа". Она предусматривает наказания в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подало к уже закрытому делу "Роттердам+" новый вывод частного эксперта, который свидетельствовал о якобы нанесенных государству убытках почти на 40 млрд гривен. Сторона защиты заявила, что этот экспертный вывод был сфабрикован задним числом. По этому вопросу адвокаты обратились в ГБР.

Позже выяснилось, что компания "Экспертной группы Эс энд Ди" (глава – Ирина Педь), которая проводила экспертизу, до сотрудничества с НАБУ специализировалась гражданском праве. В частности, оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества. При этом компания год назад получила от НАБУ 520 тыс. гривен без проведения тендеров.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность этого решения прокуратуры. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

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