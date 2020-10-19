Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии: "Последствия будут катастрофическими"

НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии на 30%

Если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется оплатить дополнительно более 6 миллиардов гривен. Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис. Об этом говорится в открытом письме ассоциации "Укркокс" в адрес НКРЭКУ, пишет "Politeka".

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Как сказано в письме, через карантинные ограничения украинская промышленность и так теряет объемы производства: в отдельных отраслях производство сократилось на четверть. "В то же время, украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает около 26% валютных поступлений страны, 12% ВВП, и более чем 30 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней", - напоминают в ассоциации.

В сложившейся ситуации последствия от повышения тарифа будут катастрофическими. "Рост тарифа приведет к росту расходов украинской металлургии почти на миллиард гривен, что является критическим для отрасли", - подчеркивается в письме.

Промышленники напоминают: обязательство перед производителями энергии из возобновляемых источников брало на себя государство, а значит, оно и должно компенсировать стоимость "зеленого" тарифа из госбюджета.

"Мы считаем недопустимым финансирование государственных обязательств за счет небытовых потребителей", – отметили в ассоциации.

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Как известно, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Ассоциация "Укрметаллургпром" заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схемой обворовывания потребителей электроэнергии. В свою очередь, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф "Укрэнерго" должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.

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