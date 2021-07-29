Производство зеленой энергии в ЕС оказалось на 50% дешевле углеродной генерации

Чистая энергия стала дешевле / Фото: Pixabay

Европейский Союз не только увеличил производство зеленой электроэнергии, но и добился заметного снижения стоимости такого производства. Производить электроэнергию из зеленых источников – солнца и ветра – оказалось на 50% дешевле, чем из газа и угля.

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Об этом говорится в докладе аналитического центра Ember.

К ситуации привели следующие факторы:

существенный рост цен на природный газ (почти вдвое);

подорожание угля (на 70%);

повышенные квоты на выбросы СО 2 .

В результате затраты на производство энергии на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, в два раза превысили себестоимость электроэнергии, получаемой на новых солнечных и ветряных электростанциях.

На этом фоне угольная генерация сократилась на 16% в первой половине 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В настоящее время на уголь приходится 14% в электроэнергобалансе ЕС.

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Кроме того, выбросы СО 2 в энергетическом секторе в 2021 году сократились на 12% по сравнению с 2019 годом. При этом доля безуглеродной энергетики (включая атомную) достигла 66% в электроэнергобалансе ЕС в первой половине текущего года, увеличившись на 3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ЕС активно развивает зеленую энергетику. В целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем изменения климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила 11 промышленных партнерств.

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