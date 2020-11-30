Проиграв в суде, НАБУ прибегло к новой пиар-кампании против "Роттердам+", – адвокат

Дело "Роттердам+" было фикцией с самого первого дня, говорит Наталья Дригваль

Национальное антикоррупционное бюро после проигрыша в Высшем антикоррупционном суде по уже закрытому делу "Роттердам+" развернуло в СМИ новую медиакампанию по дискредитации формулы. Об этом пишет адвокат стороны зашиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания "Обозреватель", сообщает "Politeka".

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"Дело "Роттердам+" родилось в эфире двух телеканалов, сочувствующих крупным потребителям электроэнергии. На одном лишь пиаре оно зиждилось 3,5 года, пока прокуратура, а затем и суд не закрыли его за отсутствием каких-либо доказательств. Претерпев фиаско в юридической плоскости, НАБУ вернулось к излюбленному и проверенному временем приему – пошло в прессу, чтобы там без суда и состязательности назначить виновных и вынести "приговор", – пишет адвокат.

Она подчеркнула, что с самого первого дня дело "Роттердам+" было фикцией и общество через СМИ фактически заставили поверить в некую преступную и зловещую формулу.

"Но бесконечно называть белое черным невозможно, и в августе 2020 г. сначала комплексная экспертиза, затем решение прокурора и суда поставили точку в этой истории", – добавила Наталья Дригваль.

В итоге спустя 3,5 года безрезультатного расследования прокуратора и Высший антикоррупционный суд подтвердили, что в деле "Роттердам+" не оказалось ни состава преступления, ни чьей-либо вины.

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"Сама формула никакого ущерба не нанесла и наоборот была экономически и юридически обоснованной, что подтвердили государственные экспертные институты. Признали это все, кроме детективов НАБУ, строивших на фиктивном деле свои карьеры и получившие за это из бюджета 97 млн грн", - подытожила адвокат.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.

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