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Проходим спокойно: Шмыгаль объяснил, как Украина пережила коронакризис

25 сентября, 16:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава Кабмина ожидает умеренного роста экономики

Несмотря на коронакризис, падение экономики Украины во II квартале 2020 года было не столь серьезным, как ожидалось. А сейчас даже начался ее рост.

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Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника", сообщает РБК-Украина.

"Мы ожидаем умеренного роста экономики, которое уже началось, – сказал он и добавил. – Украина довольно уверенно прошла кризис".

По его словам, международные партнеры Украины удивляются, как так случилось, что во втором квартале все упали, в том числе США более чем на 30%: "Мы ожидали падение на 14%, получили 11%. Проходим спокойно".

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Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил, что несмотря на падение ВВП Украины на 11,4% во втором квартале 2020 года, уже к концу года экономику ждет "ощутимое и устойчивое" восстановление.

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Напомним, ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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экономика рост Денис Шмыгаль
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