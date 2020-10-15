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Прогресс есть, но мало: ЕС и Британия продлят переговоры о торговом соглашении

15 октября, 19:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

ЕС готовится к завершению переговоров по Brexit без соглашения о свободной торговле

Брюссель и Лондон достигли некоторого прогресса на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза, но его мало для заключения соглашения о свободной торговле, поэтому переговоры продлят еще на несколько недель.

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Об этом со ссылкой на заявление саммита ЕС по Brexit сообщает ТАСС.

"Европейский совет (саммит ЕС – Ред.) подтверждает, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года, и с озабоченностью отмечает, что прогресс на переговорах по ключевым для сообщества вопросам недостаточен, чтобы достичь соглашения. В этих условиях Евросоюз поручает своему главному переговорщику [Мишелю Барнье] продолжить переговоры в ближайшие недели и призывает Великобританию предпринять необходимые действия, чтобы сделать соглашение возможным", – говорится в документе.

В то же время саммит ЕС призвал страны сообщества готовиться к завершению переговоров с Великобританией по Brexit без соглашения о свободной торговле.

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Напомним, 8 октября Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в свободной торговле с Великобританией также заинтересованы США и Австралия.

Все подробности в спецтеме Brexit

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