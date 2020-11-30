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Программа Минэкономики по кредитованию бизнеса провалилась, потому что ставки высоки, а условия непрозрачны, – экономист

30 ноября, 18:05

Инна Бабур Инна Бабур

Кредиты по программе поддержки МСБ составляют 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса, утверждает эксперт

Выданные кредиты составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса, а это – мизер. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в блоге на Liga.net, сообщает "Znaj.ua".

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По словам эксперта, с момента старта программы (в феврале 2020 года) и по состоянию на 25 ноября, банки выдали 5,8 тыс. займов на 13,5 млрд грн. С учетом, что на 1 ноября этого года общая кредитная задолженность заемщиков банков составила 958,7 млрд грн. То есть по программе от Минэкономики было выдано очень мало кредитов, что свидетельствует о провале программы, инициированной Игорем Петрашко.

"Очевидно, что общий размер кредитов, выданных по этой программе от Министерства экономики, это просто мизер. По состоянию на 1 октября 2020 года, банки выдали кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) (без учета микропредприятий) на 278,2 млрд грн (из них "среднему" бизнесу – 204,5 млрд грн, "малому" – 73,7 млрд грн). Что касается общей кредитной задолженности МСБ, то кредиты по программе "5-7-9" составляют лишь 4,85%. Что тоже отнюдь не свидетельствует об успехе программы", - написал Кушнирук.

Он также обратил внимание, что значительная часть этих кредитов была фактически перекредитовкой – заемщики по договоренности с банками брали кредиты по этой программе с более низкими процентами и погашали полученные еще в 2018-2019 годах под 16-20% годовых.

"Очевидно, что программа кредитной поддержки МСБ провалилась", – подчеркнул Кушнирук.

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Одной из причин провала программы эксперт считает высокие ставки по кредитам.

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) за первые 10 месяцев 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил 102,4%. То есть цены выросли на 2,4%. Если смотреть на индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП), то там вообще дефляция. Цены снизились на 4%. То есть, кредитные ставки по программе значительно выше, чем ИПЦ. Хотя для развития и создания рабочих мест представители МСБ должны получать кредиты с практически нулевой ставкой", – пояснил Кушнирук.

Ранее народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране несет колоссальные убытки из-за карантина, Министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, и он должен подать в отставку.

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