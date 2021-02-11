Прогнозы для рынка нефти ухудшились – цена Brent покатилась вниз

Мутации коронавируса ударят по спросу на черное золото, считают в МЭА

Прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году ухудшился на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,4 млн б/с. На этом фоне цена нефти Brent опустилась ниже уровня в 61 доллар за баррель, который был рекордным за 13 месяцев.

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Об этом свидетельствуют обновленные оценки Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным Investing, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:35 по киевскому времени составила 60,88 доллара за баррель – на 0,59 доллара (0,96%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Аналитики МЭА считают, что спрос на нефть снизится по итогам января-марта 2021 года на 1 млн б/с по сравнению с концом 2020 года. Ухудшение прогноза объясняют последствиями появления все новых штаммов коронавируса.

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А вот во второй половине 2021-го спрос на нефть будет расти на фоне "благоприятных экономических перспектив".

В целом восстановится около 60% спроса, потерянного в результате пандемии коронавируса в 2020 году, подсчитали в МЭА.

Напомним, из-за роста цен на нефть в Украине дорожает бензин. Стоимость автогаза на заправках тоже повысилась:

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