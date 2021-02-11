Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Прогнозы для рынка нефти ухудшились – цена Brent покатилась вниз

11 февраля, 13:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мутации коронавируса ударят по спросу на черное золото, считают в МЭА

Прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году ухудшился на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,4 млн б/с. На этом фоне цена нефти Brent опустилась ниже уровня в 61 доллар за баррель, который был рекордным за 13 месяцев.

Реклама

Об этом свидетельствуют обновленные оценки Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным Investing, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:35 по киевскому времени составила 60,88 доллара за баррель – на 0,59 доллара (0,96%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Аналитики МЭА считают, что спрос на нефть снизится по итогам января-марта 2021 года на 1 млн б/с по сравнению с концом 2020 года. Ухудшение прогноза объясняют последствиями появления все новых штаммов коронавируса.

В тренде
Доллар и евро подорожали после падения: официальный курс валют
Реклама

А вот во второй половине 2021-го спрос на нефть будет расти на фоне "благоприятных экономических перспектив".

В целом восстановится около 60% спроса, потерянного в результате пандемии коронавируса в 2020 году, подсчитали в МЭА.

Напомним, из-за роста цен на нефть в Украине дорожает бензин. Стоимость автогаза на заправках тоже повысилась:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть прогноз цена на нефть Brent МЭА

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясоЭкономика
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика
Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцев
Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять