Профсоюзная позиция о введении накопительной профессиональной пенсионной системы

Профсоюзы заявляют, что в законопроекте о накопительной пенсионной системе допущено сужение прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины

Председатель Общего представительского органа (ОПО) объединений профсоюзов, председатель ФПУ Григорий Осовой в письме в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поставил вопрос о необходимости существенной доработки проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (рег. №4408), сообщает веб-портал Федерации профессиональных союзов Украины.

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По заключению ОПО объединений профсоюзов, в указанном законопроекте допущено сужение содержания и объема существующих прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины, что является недопустимым нарушением.

Как сообщалось, 18 ноября 2020 на заседании правительства был поддержан законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы". Позиция профсоюзов по этому документу была высказана главой ФПУ Григорием Осовым в онлайн-формате.

В частности, предложенные законопроектом размеры повышенного размера единого взноса на 15% и 7% обеспечивают размеры пенсионных выплат в профессиональной системе на уровне 15-18% заработка работника, в то время как в солидарной пенсионной системе размеры льготных пенсий определяются на уровне 35-50% заработка.

Как считают профсоюзы, при внедрении профессиональной пенсионной системы размеры взносов в эту систему должны устанавливаться, исходя из того, что они должны обеспечить размеры пенсионных выплат на уровне, не ниже размера пенсий, которые назначаются в солидарной системе в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Законопроект не предусматривает создание эффективного механизма обеспечения надежности сохранения накопленных в негосударственных пенсионных фондах средств участников накопительной профессиональной пенсионной системы. Несмотря на то, что страховые взносы в накопительную профессиональную пенсионную программу являются обязательными, в законе должны быть предусмотрены надлежащие гарантии сохранения этих средств.

По мнению профсоюзов, предусмотренные в законопроекте "усиленные требования к негосударственным пенсионным фондам", которые должны пройти авторизацию, а также "усиленный надзор и контроль за их деятельностью", который будет осуществляться соответствующими государственными органами, в условиях неэффективной государственной антикоррупционной системы не могут рассматриваться как такие, что способны обеспечить надежную защиту пенсионных накоплений работников.

Также позиция профсоюзов заключается в том, что в современных условиях введение накопительной профессиональной пенсионной системы в Украине является преждевременным. Этот процесс должен начинаться только после стабилизации процесса роста экономики в стране, создания устойчивой и надежной банковской системы, развитого и надежного рынка ценных бумаг, что даст возможность эффективного размещения и использоваения средств накопительной пенсионной системы.

Подробная аргументация приведена в письме ОПО объединений профсоюзов.

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