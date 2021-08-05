Проект о повышении тарифов на ж/д перевозки должен быть серьезно доработан – заявление АСС Ukraine

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Бизнес-сообщество считает необоснованным очередное повышение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге и призывает Мининфраструктуры доработать соответствующий проект приказа. Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты в Украине (АСС Ukraine), размещенном на ее сайте, сообщает "Znaj.ua".

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"Компании – члены Американской торговой палаты в Украине, не поддерживают текущую редакцию проекта приказа, предложенную Министерством, и подчеркивают недопустимость повышения тарифов на железнодорожные перевозки", – отмечается в заявлении.

В частности, в ACC Ukraine обратили внимание, что сейчас рентабельность грузовых перевозок находится на достаточно высоком уровне, ведь операционный результат сегмента грузовых перевозок в 2019 году составил 27%, а в 2020 году – 17%, что значительно превышает показатели соседних стран. Поэтому причин для повышения тарифов на грузовые перевозки нет.

"Цель повышения тарифов, предусмотренная проектом приказа, остается непонятной, учитывая отсутствие предоставленного финансового плана грузовых перевозок "Укрзализныци", где были бы указаны убытки и необходимость в повышении тарифов", - считают в ACC Ukraine.

И напомнили, что УЗ уже неоднократно увеличивала тарифы на грузовые перевозки, что заставляло бизнес переходить на использование альтернативных видов транспортировки, в результате чего железная дорога теряла объемы перевозок и доходы.

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Кроме того, в ACC Ukraine подчеркнули необходимость решения проблемы убыточности пассажирских перевозок, которые продолжают субсидировать за счет доходов от грузовых, и призвали Министерство инфраструктуры доработать проект приказа с учетом предложений бизнес-сообщества.

"Бизнес-сообщество считает, что основной целью проекта приказа является не улучшение тарифной политики на железнодорожном транспорте или поиск экономически обоснованных тарифов, а очередной рост стоимости железнодорожных перевозок", - отмечается в заявлении.

Напомним, Мининфраструктуры обнародовало проект по повышению тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмене внеклассных грузов. Из-за этого тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Против этого решения выступили эксперты и бизнес: они заявили, что ведомство не представило никаких экономических обоснований очередному повышению. Между тем за последние десять лет тарифы уже выросли на 195%, а перевозки в Украине сейчас являются высокорентабельными.

Ранее экс-глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги "Укрзализныци" может решаться только после того, как будет проведено полноценную реформу компании.

В то же время генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибылей "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются.

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Напомним, 5 июля 2021 года на официальном веб-сайте Министерства инфраструктуры Украины был опубликован проект приказа "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам сбора тарифов на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины и сопутствующие услуги".