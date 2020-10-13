Привозного сала на прилавках станет меньше : как это отразится на цене

«Сегодня» выяснили, в какие дни и где выгоднее покупать мясные продукты

Украина почти на треть сократила импорт сала.

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Впрочем, волноваться, что украинцы останутся без сала или мяса, не стоит, говорят эксперты. Отечественного – хватит всем. Корреспонденты "Сегодня" выясняли, какая сейчас цена на сало и мясо отечественного производства.

"Сегодня" прошли торговыми рядами и увидели, что выбор и цены – на любой вкус и кошелек. А вот дефицитом на базаре скорее можно назвать покупателей. Мясные павильоны – полупустые. Продавцы говорят: с марта, когда началась пандемия коронавируса, продажи упали вдвое.

"Во время коронавируса даже дешевле отдаем все, потому что нет людей – нет денег", – говорит продавщица Светлана Степанчук.

Дешевле – мясо птицы. К примеру, домашний цыпленок стоит 85 грн/кг. Свинина – от 100 гривен.

Как всегда, самая дорогая – телятина, от 150 грн/кг.

"Сало – 120 грн, бедро – 110 грн, лопаточка – 105 грн, внутренняя вырезка -155", – перечисляет продавщица Людмила Миколайчук.

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"Сегодня" на рынке нашли сало и по 85 гривень. Продавцы говорят – стоимость зависит от поставщика. Поэтому даже на одном рынке может быть разница в цене.

"Заедешь в село – сегодня можно купить по 48 грн живой вес, а завтра – уже 52. Соответственно, и у нас начинает цена подниматься", – объясняет Людмила Миколайчук.

С такими ценами, говорят покупатели, мяса много не накупишь. Поэтому все чаще выбирают крупы, овощи и грибы.

"Раз в неделю покупаем, без мяса не живем. Покупаем сало обязательно, но и много овощей и фруктов", – рассказывает покупательница Оксана Терещенко.

Свежее мясо дешевым не бывает, утверждают продавцы. И советуют обращать внимание на его внешний вид.

"По виду, оно же видно, какое оно. Нажимайте, как вот говорят, тоже. Если оно поднимается, значит, мясо свеженькое. Розовое на цвет, по нему же видно сразу, что оно свежее. Если оно не свежее, оно уже темное. Цвет не такой", – объясняет покупательница Лариса Гарова.

"Сегодня" сравнили цены на рынке и в супермаркетах. Оказалось: на базаре – мясо и сало дешевле. А еще можно сэкономить, если ходить за покупками в будни. В эти дни, чтобы мясо не залеживалось на прилавках, продавцы сбрасывают цены.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что гастроэнтеролог развенчала популярный миф о похудении с помощью сала.

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