ПриватБанк продал арестованное имущество на полмиллиарда: чьи долги ушли с молотка

ПриватБанк активно продает арестованную недвижимость на электронных аукционах

Что ушло с молотка за миллионы гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк заработал на продажи арестованного имущества должников более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ".

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Среди трех самых дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:

Нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн. грн;

Склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые ушли с молотка за 31,920 млн грн;

грн; Жилая и коммерческая недвижимость в Днепре, стоимостью 25 млн грн.

А также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области продана за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона.

По словам генерального директора "СЕТАМ" Александра Мамро, с начала года ПриватБанк уже вышел на первое место по сумме реализации активов среди других банков-партнеров.

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Что ждет клиентов ПриватБанка в 2022 году

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка рассказали, что в 2022 году планируется запуск новых страховых сервисов. В планах сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем".

Также для клиентов банка станет возможность взять кредит наличными. По словам сотрудников, процесс получения будет быстрым и автоматизированным.

Конечно, в 2022 году будет пара обновлений мобильного приложения Приват24. Туда будет добавлен расширенный функционал дистанционного управления депозитами.

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"Сегодня" также писали, какая опасность ждет пользователей Приват24 и рассказывали, кому достаются кредитные обязательства человека после смерти.