ПриватБанк продал арестованное имущество на полмиллиарда: чьи долги ушли с молотка

ПриватБанк заработал на продажи арестованного имущества должников более полумиллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ".
Среди трех самых дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:
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- Нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн. грн;
- Склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые ушли с молотка за 31,920 млн грн;
- Жилая и коммерческая недвижимость в Днепре, стоимостью 25 млн грн.
А также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области продана за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона.
По словам генерального директора "СЕТАМ" Александра Мамро, с начала года ПриватБанк уже вышел на первое место по сумме реализации активов среди других банков-партнеров.
Что ждет клиентов ПриватБанка в 2022 году
В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка рассказали, что в 2022 году планируется запуск новых страховых сервисов. В планах сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем".
Также для клиентов банка станет возможность взять кредит наличными. По словам сотрудников, процесс получения будет быстрым и автоматизированным.
Конечно, в 2022 году будет пара обновлений мобильного приложения Приват24. Туда будет добавлен расширенный функционал дистанционного управления депозитами.
"Сегодня" также писали, какая опасность ждет пользователей Приват24 и рассказывали, кому достаются кредитные обязательства человека после смерти.