Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

ПриватБанк продал арестованное имущество на полмиллиарда: чьи долги ушли с молотка

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 11:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ПриватБанк активно продает арестованную недвижимость на электронных аукционах
Что ушло с молотка за миллионы гривен
Что ушло с молотка за миллионы гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк заработал на продажи арестованного имущества должников более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ".

Реклама

Среди трех самых дорогих лотов, которые удалось реализовать ПриватБанку:

  • Нежилые помещения в Херсоне, проданные за 39,97 млн. грн;
  • Склад горючего и недвижимость во Львовской области в селе Мостиска Вторые ушли с молотка за 31,920 млн грн;
  • Жилая и коммерческая недвижимость в Днепре, стоимостью 25 млн грн.

А также нефтебаза в городе Коростень Житомирской области продана за 21,858 млн грн, указывается в данных аукциона.

По словам генерального директора "СЕТАМ" Александра Мамро, с начала года ПриватБанк уже вышел на первое место по сумме реализации активов среди других банков-партнеров.

Реклама

Что ждет клиентов ПриватБанка в 2022 году

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка рассказали, что в 2022 году планируется запуск новых страховых сервисов. В планах сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем".

Также для клиентов банка станет возможность взять кредит наличными. По словам сотрудников, процесс получения будет быстрым и автоматизированным.

Конечно, в 2022 году будет пара обновлений мобильного приложения Приват24. Туда будет добавлен расширенный функционал дистанционного управления депозитами.

Реклама

"Сегодня" также писали, какая опасность ждет пользователей Приват24 и рассказывали, кому достаются кредитные обязательства человека после смерти.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Коснулось почти каждого. Что изменилось для украинцев в январе Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева ПриватБанк продал арестованное имущество на полмиллиарда: чьи долги ушли с молотка София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Вода, газ или свет? Какие коммунальные услуги в Украине подорожают больше всего Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах сегодня
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.71

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.48

#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,22
19,17
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять