Присоединение шахт к "Центрэнерго" повысит их эффективность, – Фонд госимущества

Это также позволит поднять стоимость продажи государственного пакета акций во время приватизации

Создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих шахт позволит генерирующей компании эффективнее конкурировать на рынке электроэнергии, а также позволит поднять стоимость продажи государственного пакета акций во время приватизации.

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Об этом 15 сентября в ответ на запрос агентства ExPro заявил пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), пишет "Znaj.ua".

"Создание вертикально интегрированной государственной компании на базе ОАО "Центрэнерго" может позволить ей более эффективно конкурировать на рынке электроэнергии", – говорится в сообщении.

Также в ФГИУ сообщили, что в 2018 году международный советник по приватизации "Центрэнерго" (польское отделение аудиторской компании Ernst & Young) пришел к выводу, что единственным эффективным путем для роста стоимости активов компании является обеспечение "Центрэнерго" собственной сырьевой базой.

"Решение по этому вопросу будет приниматься правительством", – сообщили в фонде.

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По данным ФГИУ, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго". Группа должна разработать решение до конца сентября.

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Комментируя возможные сроки объединения, в пресс-центре Фонда госимущества отметили, что рассмотрение этого вопроса после наработки модели рабочей группой будет продолжаться минимум 3 месяца.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с "Центрэнерго". По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая должна определить модель организации вертикально интегрированной компании на базе шахт и "Центрэнерго".

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.

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