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Принципиальной разницы между "Роттердам+" для угля и "Амстердам+" для газа нет, – нардеп

22 июля 2021 13:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Газ продавать по формульной цене, а про уголь говорить, что это неправильно. Где логика? – спрашивает Алексей Кучеренко

Формула "Роттердам+" для определения цены на уголь была идентична формуле ценообразования на природный газ, которые в разное время носили названия "Дюссельдорф+" или "Амстердам+".

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010) Алексей Кучеренко, сообщает "Главком".

"Где логика: газ продавать по формульной цене, привязав к амстердамской бирже, а на уголь говорить, нет – это неправильно. Украинский газ нам доставляют из Дюссельдорфа или Амстердама и мы платим за доставку, а почему же с углем должна быть другая история", – заявил нардеп в эфире телеканала "Наш".

Кучеренко отметил, несмотря на его скептическое отношение к формуле "Роттердам+", все государственные органы – правоохранительные и контролирующие, а также международные эксперты подтвердили законность формулы "Роттердам+" и ее обоснованность.

"Государство говорит, что претензии не имеет к этой формуле. С политической точки зрения мы здесь можем спорить по поводу этой формулы, но я вижу решение суда, я вижу прокурорские обращение по поводу закрытия этих дел, я вижу аудиты международных компаний", – добавил Кучеренко.

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Напомним, 20 мая САП уже в четвертий раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось более 4 лет. В данный период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все они подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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